Внести правки на сайте.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка122 просмотра

Внести правки на сайте. Подробное ТЗ вышлю исполнителю. Просьба указывать опыт работы. 

8 лет назад
Shedrik
Кирилл 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

noVe
39 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$40
1 день
Владимир отлично справился с поставленной задачей. Все необходимые правки внёс быстро и качественно. Планировали сайт запускать завтра, но благодаря Владимиру сможем сделать это уже сегодня. Рекомендую!
Кирилл - отличный исполнитель. Задание составлено понятно и грамотно. Быстрая оплата работы. В общем, все прекрасно.

Заявки фрилансеров

noVe
39 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад