Установить и настроить asterisk+freepbx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки184 просмотра

Нужно установить и первично настроить asterisk+freepbx на VPSе (стоит Centos 7 x64 + ISP) завести транки от zadarma.com 

Оплата ЯД, Киви, Карта сбера в рублях по курсу ЦБ.

AsteriskCentOS
8 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dangeron
Денис 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Позитивное сотрудничество, оперативно решены все задачи, даже более того.
Отличный заказчик. Чёткие задачи, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

dangeron
Денис 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад