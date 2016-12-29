Здравствуйте, цель проекта создать сайт,дизайн сайта полностью готов, надо будет сделать только сам функционал. Суть сайта, человек заходит в систему регистрируется, платит предметами из игр CSGO или Dota2. Предметы переходят к нам на аккаунт.Также ...
Разработать сайт на Joomla
Необходимо разработать сайт на Joomla. Дизайн есть, всего 5 относительно простых (без прокрутки) страниц, 2 из них однотипные. Бюджет 8000р. Сроки - за один день сделать 3 страницы, остальные можно потом. Сроки очень важны, поэтому если не успеете просьба не писать. В заявке указать пять своих лучших работ.
Заявки фрилансеров
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