Необходимо разработать сайт на Joomla. Дизайн есть, всего 5 относительно простых (без прокрутки) страниц, 2 из них однотипные. Бюджет 8000р. Сроки - за один день сделать 3 страницы, остальные можно потом. Сроки очень важны, поэтому если не успеете просьба не писать. В заявке указать пять своих лучших работ.