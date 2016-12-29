Выпадающее меню

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки132 просмотра

Для сайта (Битрикс, Старт) необходимо для одного из пунктов верхнего меню сделать выпадающее меню, чтоб при наведении на вкладку выпадали четыре подменю (разделы).

При наведении на вкладку открывается вкладка с названиями разделов. При наведении на раздел открывается текст описания раздела и картинка. 

8 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров