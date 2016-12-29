Для сайта (Битрикс, Старт) необходимо для одного из пунктов верхнего меню сделать выпадающее меню, чтоб при наведении на вкладку выпадали четыре подменю (разделы).

При наведении на вкладку открывается вкладка с названиями разделов. При наведении на раздел открывается текст описания раздела и картинка.