Настройка программной части магазина (opencart)

Здравствуйте.

Есть сайт - ww w. u vi pe . co m,и его русская версия - w w w. r u. u vi pe . c o m

движок - opencart

Требуется сделать следующие программные работы:

1. Увеличить скорость загрузки обеихверсий. Основной сайт для компьютеров вообще не показывает почему то скорость

загрузки. Нужно понять почему это происходит:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fru.uvipe.com%2F

http://pr-cy.ru/speed_test/

http://sitespeed.ru/result/161228_1F_BA/

На мобильной версии сайта сейчас 43%, наверсии для компьютера не определяет. Нужна скорость загрузки 93-100%

2. Нужно исправить валидность кода ХТМЛ

https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fuvipe.com%2F

Ошибок много, но все они простые

3. Нужно сделать валидную верстку сайта.

https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fuvipe.com%2F&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ru

Всего 41 ошибка. Нужно исправить

4. Поправить ошибки все что касаетсяскорости загрузки сайта и ошибки

http://c2n.me/3FXwox2

5. Ошибки касаемые мобильной версии

http://c2n.me/3FXwsOf

Важные ошибки

6. НА САЙТЕ ОТСУТСТВУЮТ ТЕГИ ЗАГОЛОВКОВH1 и H2

На сайт нужно добавить два тега H1 и H2

Нужно чтобы в админку были добавлены этидва тега:

А выводится они должны в настройках длякаждой страницы.

http://c2n.me/3FXwHPl - здесь h1

http://c2n.me/3FXwLgD - здесь h2

выбрано на примере страницы:

http:// u v i p e .com/products/optima

Просьба писать цену работы и срокисполнения заказа