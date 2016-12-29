Подключить оплату тинькоф на сайт

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Завершен1 заявка212 просмотров

Подключить оплату тинькоф на сайт

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Задание срочное.

8 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

alekseiAnn
Алексей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Проект закрыли. Все прошло хорошо. Рекомендую!
Всё хорошо, интересные задачи, заказчик постоянно на связи, оплата вовремя, рекомендую.

Заявки фрилансеров

alekseiAnn
Алексей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад