Переписать Существующий JavaScript Код

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Надо переписать Существующий код Javascript так чтоб  как будто с нуля. 

https://github.com/ruby232/slideme 

Надо переписать именну часть которая отвечает за слайдеры. 

JavaScript
8 лет назад
maridansoft
Малхасян 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов

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