Надо сделать парсер библиотекой curl

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Надо сделать парсер библиотекой curl с двух сайтов https://item.taobao.com/item.htm?spm=a219r.lm893.14.423.S3YXvL&id=540666681147&ns=1&abbucket=4#detail  и https://detail.1688.com/offer/541965450767.html  и залить данные в MySql

HTMLMySQL
8 лет назад
danis71
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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