Программирование сайта на "Битрикс"

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Сайт сложный,  портального типа. 

Верстка идёт параллельно. 

От вас: не затягивать оговоренные сроки, консультация по работе с CMS. 

Возможно повышение оплаты за работу и дальнейшее сотрудничество.

 

8 лет назад
AlekseiShkiper
Алексей 
53 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров