Скрипт блокировки трафа

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Здравствуйте уважаемые господа, нужен человек который реализует скрипт для блокировки паразитного трафика с таких сервисов как редсерф, вебсерф, лайфсерф и т.п.

8 лет назад
Mantra123
Вячеслав 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров