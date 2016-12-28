Почистить и починить сайт на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок135 просмотров

Сайт gudermesuo.ru постоянно ломают. Хостер блокирует сайт за рассылку. Надо почистить от вирусов и устранить уязвимости. Естественно нужны гарантии, что повторно его не ломанут.

Joomla
8 лет назад
demoniq
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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