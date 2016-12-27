Сделать парсер на сайт...

Сделать простой парсер на сайт

Выше 2000 просьба даже не писать.. ибо не сложный проект - нужно не новое разрабатывать.

Что бы при добавлении товара на странице работало как отдельный скрипт

1) Описание

2) Название товара

3) ИД, количество

4) фото в раздел фото.

Потом уже дорабатывать будем..