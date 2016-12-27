Сайт работает на Wordpress Текущий поверхностный список задач 1. вывод городов текущим по результатам поиска чтобы ссылалось на объявления в выбранной области или выпадающем списке - городе объявлений релевантным ...
Сделать парсер на сайт...
Сделать простой парсер на сайт
Выше 2000 просьба даже не писать.. ибо не сложный проект - нужно не новое разрабатывать.
Что бы при добавлении товара на странице работало как отдельный скрипт
1) Описание
2) Название товара
3) ИД, количество
4) фото в раздел фото.
Потом уже дорабатывать будем..
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