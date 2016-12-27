Сделать парсер на сайт...

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

Сделать простой парсер на сайт

Выше 2000 просьба даже не писать.. ибо не сложный проект - нужно не новое разрабатывать.

Что бы при добавлении товара на странице работало как отдельный скрипт

1) Описание

2)  Название товара 

3) ИД, количество

4) фото в раздел фото.

Потом уже дорабатывать будем..

8 лет назад
Airat9000
Айрат 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

PHPShell
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-2)
8 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

PHPShell
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-2)
8 лет назад