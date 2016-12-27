Ищу толкового программиста для дальнейшего сотрудничества. Сайт фотохостинг c сотни-тысячами изображениями загруженными пользователями, на PHP(7.09)+MariaDB+Jquery, без фреймворков. Нужно внести исправления и дополнения. Все подробности и ТЗ скину в личку. От вас требуется: ...
Синхронизировать интернет-магазин с Класс365 (Бизнес.ру Онлайн)
Настроить синхронизацию 3 интернет магазинов (2шт на CMS Megagroup и 1 на Shop-script 7 WebAsyst ).
+ интеграция с 3-4 эл.ящиками и группой вКонтакте).
Товаров немного, около 240шт. нужно занести их в склад и указать 3 типа цен: закуп, дилер, розница.
Заявки фрилансеров
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