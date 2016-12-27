Синхронизировать интернет-магазин с Класс365 (Бизнес.ру Онлайн)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Настроить синхронизацию 3 интернет магазинов (2шт  на CMS Megagroup и 1 на Shop-script 7 WebAsyst ). 

+ интеграция с 3-4 эл.ящиками и группой вКонтакте).

Товаров немного, около 240шт. нужно занести их в склад и указать 3 типа цен: закуп, дилер, розница. 

Webasyst
8 лет назад
kate-pl88
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

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