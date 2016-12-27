Простейший каталог/справочник организаций на WordPress

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки122 просмотра

Нужно сделать простейший каталог организаций на WordPress. плагином, шаблоном или каким либо другим образом, не имеет значения.

Нужен самый бюджетный вариант! 

Обязательно укажите стоимость и сроки выполнения работ.

WordPress
8 лет назад
benks07
Артур 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров