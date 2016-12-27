Установка и настройка сервиса товарных рекомендаций

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Всем здравия.Нужно установить и настроить сервис товарных рекомендаций  REES46 или Retail Rocket.Требуется внедрение кодов и настройка системы.Сайт системы https://rees46.com и https://retailrocket.ru

8 лет назад
DenV
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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