Нужно скачать приложение с гугл плей и переделать под себя https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeChatMessenger 1. переделать так чтоб не нарущать ни чии права 2. сделать не блошие изменения в дизайне, 3. сделать уникалный прект чтоб он ...
Установка и настройка сервиса товарных рекомендаций
Всем здравия.Нужно установить и настроить сервис товарных рекомендаций REES46 или Retail Rocket.Требуется внедрение кодов и настройка системы.Сайт системы https://rees46.com и https://retailrocket.ru
Заявки фрилансеров
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