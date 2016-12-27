Angularjs - есть готовый код нужно доработать html веб браузер

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Закрыт2 заявки137 просмотров

есть готовый код нужно доработать html веб браузер смотрите пример

http://codepen.io/justd/pen/dPeKEG

нужно добавить возможность указывать в урл которые окрывались бы в infarme

и исправить вклатки чтоб нормально отбразились в мобилных телефонах.

сроки 2 недели

HTML
8 лет назад
ivanukr13
Иван 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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