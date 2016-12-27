Изменение вывода дополнительных характеристик товара в woocommerce, нужно перенести в другое место и сделать возможность подгружать картинку для каждого типа характеристики
Angularjs - есть готовый код нужно доработать html веб браузер
есть готовый код нужно доработать html веб браузер смотрите пример
http://codepen.io/justd/pen/dPeKEG
нужно добавить возможность указывать в урл которые окрывались бы в infarme
и исправить вклатки чтоб нормально отбразились в мобилных телефонах.
сроки 2 недели
Заявки фрилансеров
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