Требуется разработка модуля для OcStore 1.5.5.1.2 автоматическое добавление товаров со всеми параметрами, обновление остатков и цены через xml export с аккаунта Личном кабинете gifts.ru в разделе XML-выгрузки и фтп соединение с сайтов партнеров таких как ebazaar.ru , так же ...
MEAN разработчик для сайта-портфолио
Необходимо будет реализовать что-то немногим сложнее Todo-app.Основной функционал:- На главной форма с фильтрами. Категория, вес, цвет и тд - всего около 9 позиций. - После нажатия поиск Монго отдает нам данные по заданым фильтрам - по ajax- Получаем данные и встраиваем их снизу страницы. Будет два вида вывода результатов. Grid view и List view.- При нажатии открывается попап в котором галлерея этих же результатов. Но дополнительно отображается информация под ней и под ней миниатюры 5 картинок близжайших результатов. (По сути просто открывается другой просмоторщик, ничего нового не подгружается)- Зона администрирования доступна только по паролю - во многих генераторах проектов это встроено по умолчанию- CRUD для элементов порфтолио - удалить, редактировать, создать и отобразить список.- создание будет включать в себя заполнение нужных полей + загрузки фотографий.- Frontend без сложных анимаций, с стандартными для 2016 года элементамиНачинайте сообщение с +++ чтобы я понимал что вы прочли мое сообщение.Так же укажите цену за frontend и за backend. Предпочтение full stack кандидату.
Заявки фрилансеров
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