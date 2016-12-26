MEAN разработчик для сайта-портфолио

Необходимо будет реализовать что-то немногим сложнее Todo-app.Основной функционал:- На главной форма с фильтрами. Категория, вес, цвет и тд - всего около 9 позиций. - После нажатия поиск Монго отдает нам данные по заданым фильтрам - по ajax- Получаем данные и встраиваем их снизу страницы. Будет два вида вывода результатов. Grid view и List view.- При нажатии открывается попап в котором галлерея этих же результатов. Но дополнительно отображается информация под ней и под ней миниатюры 5 картинок близжайших результатов. (По сути просто открывается другой просмоторщик, ничего нового не подгружается)- Зона администрирования доступна только по паролю - во многих генераторах проектов это встроено по умолчанию- CRUD для элементов порфтолио - удалить, редактировать, создать и отобразить список.- создание будет включать в себя заполнение нужных полей + загрузки фотографий.- Frontend без сложных анимаций, с стандартными для 2016 года элементамиНачинайте сообщение с +++ чтобы я понимал что вы прочли мое сообщение.Так же укажите цену за frontend и за backend. Предпочтение full stack кандидату.