Разработка компонента на Angular 2 es6

Технологии:

Angular 2 es6, HTML5, CSS3, LESS, GIT

*Участвует в полной разработке команда

Описание задачи:

Пользователь заходит на страницу товара, в верхнем левом углу должен отображаться блок галереи.

Компонент галереи состоит из 3 логических элементов – блок превью, блок выбранного изображения, блок детализации выбранного изображения.

Блок превью – 12 картинок (максимальное ограничение кол-ва изображений на товар). При клике на превью меняется блок выбранного изображения.

Блок выбранного изображения – демонстрация картинки в большом размере, при подведении мышки на который отображается правее блок детализации выбранного изображения.

Данные о картинках получить можно через REST api

Компонент должен отображаться на отдельной странице, без учета окружающих элементов, но при этом должен соответствовать макету - https://gyazo.com/206dbe287aa94fef188fae41a4b5d123.

Подробности по скайпу или в лс.