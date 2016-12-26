Доброго времени суток. Есть сайт, периодически там появляются свободные даты для приема. Нужена программа на c(++,#) или java, которая бы постоянно (круглосуточно, несколько раз в секунду) мониторила этот сайт на наличие свободных дат, распознавала капчу ...
Разработка компонента на Angular 2 es6
Технологии:
Angular 2 es6, HTML5, CSS3, LESS, GIT
*Участвует в полной разработке команда
Описание задачи:
Пользователь заходит на страницу товара, в верхнем левом углу должен отображаться блок галереи.
Компонент галереи состоит из 3 логических элементов – блок превью, блок выбранного изображения, блок детализации выбранного изображения.
Блок превью – 12 картинок (максимальное ограничение кол-ва изображений на товар). При клике на превью меняется блок выбранного изображения.
Блок выбранного изображения – демонстрация картинки в большом размере, при подведении мышки на который отображается правее блок детализации выбранного изображения.
Данные о картинках получить можно через REST api
Компонент должен отображаться на отдельной странице, без учета окружающих элементов, но при этом должен соответствовать макету - https://gyazo.com/206dbe287aa94fef188fae41a4b5d123.
Подробности по скайпу или в лс.
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