Редактор визиток

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Закрыт8 заявок129 просмотров

Нужно на сайте сделать редактор визиток

Чтобы можно было редактировать цвет, размер, картинку.

Покажу ТЗ.

Оставляйте заявки, кто готов помочь.

Задание срочное.

8 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров