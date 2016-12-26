Установить и настроить плагина на WordPress

Добрый день!

Первое.

Установили плагин импорта купонов но почему то купоны на сайте так и не появились(

Необходимо разобраться и настроить работу плагина http://bit.ly/2i9SLXt

наш сайт - http://bit.ly/2iw2XWA

Если интеграция с этим плагином будет трудоемкой и не возможной (или заточеной под определенный дизайн) есть вариант купить другой плагин

этот - http://bit.ly/2hmIGFs

Второе.

После того как работа плагина будет настроена, необходимо внести изменения в расположения блоков на сайте.

Сделать расположение блоков как у этого конкурента http://bit.ly/2hgqTMV

СРОКИ - 1-2 дня

ОПЛАТА - договорная

БОНУС - МЕГА ОТЗЫВ

Подавайте заявку