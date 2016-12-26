Слетели ЧПУ у вложенных страниц верхнего меню пунктов сайта 2 пункта (10 поз.), необходимо поправить. После успешного выполнения данного блока, мы готовы передать следующий блок по данному проекту в работу. Общение ...
Создать скрипт для Google таблиц аналогично макросу MS Excel
Function Zifra(RNG As Range) As Double
Dim RegEx As Object
Dim ssl As String, S_Summ As Double
For n = 1 To RNG.Columns.Count
For m = 1 To RNG.Rows.Count
ssl = ssl & RNG.Cells(m, n)
Next: Next
Set RegEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
With RegEx
.Global = True
.Pattern = "\D"
ssl = .Replace(ssl, " ")
End With
Set objRegEx = Nothing
ssl = RTrim(LTrim(ssl))
For n = 1 To Len(ssl)
sl = Mid(ssl, n, 1)
If sl
S_Summ = S_Summ + sl
End If: Next
Zifra = S_Summ
End Function
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