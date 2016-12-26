Создать скрипт для Google таблиц аналогично макросу MS Excel

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Function Zifra(RNG As Range) As Double

Dim RegEx As Object

Dim ssl As String, S_Summ As Double

For n = 1 To RNG.Columns.Count

For m = 1 To RNG.Rows.Count

ssl = ssl & RNG.Cells(m, n)

Next: Next

Set RegEx = CreateObject("VBScript.RegExp")

    With RegEx

        .Global = True

        .Pattern = "\D"

       ssl = .Replace(ssl, " ")

    End With

Set objRegEx = Nothing

  ssl = RTrim(LTrim(ssl))

     For n = 1 To Len(ssl)

      sl = Mid(ssl, n, 1)

     If sl

     S_Summ = S_Summ + sl

     End If: Next

  Zifra = S_Summ

End Function

8 лет назад
guest_1482740178656
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров