Wordpress woocommerce / доработать главную страницу и страницу товара

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

доработка верстки главной страницы  wordpress по готовому дизайну, страница уже готова нужно добавить несколько блоков

с новыми, лучшими, распродажа и катигории товаров

похоже как тут

http://preview.themeforest.net/item/schn-modern-clean-responsive-woocommerce-theme/full_screen_preview/17490600?_ga=1.193412525.1838364938.1482594045

– знание php / java / wordpress / css

– предлагайте цену мне будет легче определиться с выбором

CSSJavaPHPWooCommerceWordPress
8 лет назад
mikelvova
Владимир 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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