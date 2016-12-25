Програмист в крутой и нестандартный проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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в проект getfunded.pro/-платформа коллективных инвестиций требуется исполнитель. 

Разработка на livestreet,есть база,поэтому человек должен хорошо разбираться в чужом коде 

Работа через безопасную сделку 

Примерный список задач  

1 Создание и базовое редактирование проекта (основные свойства, детали, категории) 

2 Создание акций проекта 

3 Модерация проектов 

4 Новости проектов 

5 Покупка акций (внутренний механизм без подключения платежной системы, заглушка) 

6 Статистика проекта  

7 Главная страница 

8 Личный кабинет пользователя 

9 Верстка уведомлений 

10 Подключение платежной системы 

11 Регистрация через социальные сети (установка готового плагина) 

12 Блок «Рекомендуемые проекты»/ «Только что поддержанные» 

13 Верстка стандартных страниц движка (вход, выход, 404, и т.д.)

8 лет назад
placetech
Евгений 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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