Нужно настроить голосование на сайте http://artis.talantam.com/nominanty/ Условие 1. Голосовать за номинанта можно только один раз. 2. Один раз можно голосовать за любое количество номинантов с любых номинаций. 3. Фильтр по "кукис". ...
Програмист в крутой и нестандартный проект
в проект getfunded.pro/-платформа коллективных инвестиций требуется исполнитель.
Разработка на livestreet,есть база,поэтому человек должен хорошо разбираться в чужом коде
Работа через безопасную сделку
Примерный список задач
1 Создание и базовое редактирование проекта (основные свойства, детали, категории)
2 Создание акций проекта
3 Модерация проектов
4 Новости проектов
5 Покупка акций (внутренний механизм без подключения платежной системы, заглушка)
6 Статистика проекта
7 Главная страница
8 Личный кабинет пользователя
9 Верстка уведомлений
10 Подключение платежной системы
11 Регистрация через социальные сети (установка готового плагина)
12 Блок «Рекомендуемые проекты»/ «Только что поддержанные»
13 Верстка стандартных страниц движка (вход, выход, 404, и т.д.)
Заявки фрилансеров
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