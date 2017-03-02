CSS/HTML/JASASCRIPT

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок182 просмотра

Вот есть сайт https://greaterskies.com/prepare.html#tab4 , в нем раздел Personalize. В этом разделе есть 2 поля вода, когда водишь в верхней части текст отображается в левом box под картинкой, когда в нижней, под чертой. 

Работа заключается в том что бы кнопка NEXT загоралась тогда когда в обоях полях есть текст а когда нажимаешь на кнопку NEXT переходила в следующий раздел Order и картинка с текстом сохранялась, там дальше выбираешь способ оплаты, итд.

Плата: 25 $.

CSSHTML
8 лет назад
KhNikita
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$25
2 дня
Очень хороший фрилансер. Качество, скорость, все на высшем уровне, спасибо за работу.
Хороший заказчик, интересный проект. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад