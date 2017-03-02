CSS/HTML/JASASCRIPT

Вот есть сайт https://greaterskies.com/prepare.html#tab4 , в нем раздел Personalize. В этом разделе есть 2 поля вода, когда водишь в верхней части текст отображается в левом box под картинкой, когда в нижней, под чертой.

Работа заключается в том что бы кнопка NEXT загоралась тогда когда в обоях полях есть текст а когда нажимаешь на кнопку NEXT переходила в следующий раздел Order и картинка с текстом сохранялась, там дальше выбираешь способ оплаты, итд.

Плата: 25 $.