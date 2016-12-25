Нужен человек, который будет делать одностраничники для продажи разных товаров(офферов) чтобы ссылки были с функционалом
Плагин Калькулятор доставки на WordPress
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Имеется следующая задача!
На CMS WordPress необходимо сделать комбинированный калькулятор. Цель калькулятора рассчитать стоимость бетона с доставкой с ближайшего завода. Завод должен автоматически выбираться из административной части системы. Т.е. клиент выбирает товар, в нашем случае бетон или раствор или автобетононасос, вводит необходимое количество и адрес доставки из яндекс или гугл карт. В результате получает коммерческое предложение на бетон.
В административной части необходимо предусмотреть добавление производителя, с его ассортиментом продукции и отдельно доставкой в зависимости от удаленности.
Понимаю что необходимо детальное тех задание, но мне нужна примерная стоимость и сроки такой работы.
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