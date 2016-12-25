Плагин Калькулятор доставки на WordPress

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Имеется следующая задача!

На CMS WordPress необходимо сделать комбинированный калькулятор. Цель калькулятора рассчитать стоимость бетона с доставкой с ближайшего завода. Завод должен автоматически выбираться из административной части системы. Т.е. клиент выбирает товар, в нашем случае бетон или раствор или автобетононасос, вводит необходимое количество и адрес доставки из яндекс или гугл карт. В результате получает коммерческое предложение на бетон.

В административной части необходимо предусмотреть добавление производителя, с его ассортиментом продукции и отдельно доставкой в зависимости от удаленности.

Понимаю что необходимо детальное тех задание, но мне нужна примерная стоимость и сроки такой работы.