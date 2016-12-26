Разобрать PHP-скрипт рассылки спама

Здравствуйте.

Есть сервер небольшого хостинга. Некоторое время назад появился спамер.

Отправку локально по smtp без пароля закрыли. Отправку писем из ssh через функцию mail закрыли. Настроили мониторинг всех писем, отправляемых через php mail() - спам не через нее.

Но спам все равно рассылался. Во время рассылки в логах exim - попытки отправки с 127.0.0.1 и только отлупы "relay not permitted", но в это же время как-то проскальзывал спам.

Нашли взломанный сайт, вставили логгирование переданных спамером POST-запросов, которые шли в eval.

Требуется разобрать не слишком простой скрипт (запросы спамера) и определить каким образом спам на сервере проходит.

Аккаунт на сервере для тестирования предоставим.