Поправить кнопку на странице : получить результат,

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Завершен4 заявки141 просмотр

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http://delaismelo.ru/testy-sport-i-otdyx/kakoj-vy-oxotnik

8 лет назад
wowa24
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$8
1 день
Сергей все починил за 15 минут ,до него 3 программиста не могли неделю найти ошибку , рекомендую!!!
Рекомендую Владимира как отличного заказчика. Все прошло на ура :)

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад