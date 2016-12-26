Требуется программист PHP для исправления мелких багов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок214 просмотров

 Требуется программист PHP для исправления мелких багов в рабочем проекте. 

Оплата по часовой. 

PHP
8 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-1)
8 лет назад
$5
1 день
Профессионал своего дела, все было сделано в сроки и качественно. Практически не разрешимая проблема была решена за максимально короткие сроки.
Отличный заказчик. Постановка задачи ясная и четка. Всегда в сети. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-1)
8 лет назад