Перенес Drupal сайт на другой хостинг, полезли ошибки

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Перенес Drupal сайт на другой хостинг, полезли ошибки

https://yadi.sk/i/JgOoswLg34nRdf

Как и кто может исправить ? пишите стоимость) 

Drupal
8 лет назад
winews
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров