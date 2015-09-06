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- Городской портал, региональный сайт277 просмотров
- Детский сайт, региональная локальная сеть194 просмотра
Отзывы заказчиков
$165
2 балла
8 лет назад
Не сотрудничайте с данным исполнителем! Из-за него потерял время и деньги! Отдал заказ для верстки страницы с последующей натяжкой и наполнением в Opencart. Договорились о том, что после того как Евгений покажет верстку заплачу треть стоимости в качестве предоплаты, на весь проект отвели срок в 2 недели. Спустя пару дней он показал верстку и я перевел деньги ему на карту как и договаривались. Через неделю этот исполнитель показал, еще часть работы, что натяжка пошла и всё нормально. На этом хорошие новости закончились. Когда закончился срок отведенный Евгению на работу стало понятно что проект не сделан. Дал еще время, но это не принесло ни каких плодов. Прошел уже месяц, проект не сдан и не доделан! Попросил прислать хотя бы то, что сделано, но не дождался и этого. Евгений перестал выходить на связь, стал отвечать спустя сутки, включает «дурака» и вообще складывается впечатление, что по ту сторону экрана сидит школьник. Итог: Я потерял 5 тыс. предоплаты так и не получив работы, и проср*л все сроки перед исполнителем. Повторюсь: ни в коем случае не давайте ему работу, если не хотите оказаться в моей ситуации. Такие люди не меняются!
$170
9 баллов
9 лет назад
Грамотный специалист, отвечает на все вопросы. Объясняет всё понятно и доступно, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Роман отличный заказчик, вникает в суть работ, ставит грамотные задачи. Быстрая оплата. Рекомендую с ним работать.
$145
10 баллов
9 лет назад
Евгений грамотный специалист, работа была выполнена по проекту быстро и качественно, а также от общения с Евгением получил массу полезных рекомендаций по продвижению сайта и seo оптимизации. Связь поддерживал постоянно, что немало важно в данной работе. Могу рекомендовать Евгения всем, кто ищет ответственного и грамотного специалиста и исполнителя. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает чего хочет. Четко поставленная задача, что облегчает труд и оплата вовремя. Постоянно на связи. Приятно с Алексеем иметь дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$270
9 баллов
10 лет назад
Евгений приятны человек, ответственно подходит к работе.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, умеющий оценить уровень и качество работы. Оплата - всегда в срок. Буду рад, в будущем, еще поработать с ним :)
$10
10 баллов
10 лет назад
Золотов Евгений отлично справился с поставленной задачей. По ходу работы оперативно решал все возникающие трудности. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстрая оплата, четко поставленное задание. Рекомендую!
Поисковые системы (SEO)
4 отзыва
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