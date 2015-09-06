Не сотрудничайте с данным исполнителем! Из-за него потерял время и деньги! Отдал заказ для верстки страницы с последующей натяжкой и наполнением в Opencart. Договорились о том, что после того как Евгений покажет верстку заплачу треть стоимости в качестве предоплаты, на весь проект отвели срок в 2 недели. Спустя пару дней он показал верстку и я перевел деньги ему на карту как и договаривались. Через неделю этот исполнитель показал, еще часть работы, что натяжка пошла и всё нормально. На этом хорошие новости закончились. Когда закончился срок отведенный Евгению на работу стало понятно что проект не сделан. Дал еще время, но это не принесло ни каких плодов. Прошел уже месяц, проект не сдан и не доделан! Попросил прислать хотя бы то, что сделано, но не дождался и этого. Евгений перестал выходить на связь, стал отвечать спустя сутки, включает «дурака» и вообще складывается впечатление, что по ту сторону экрана сидит школьник. Итог: Я потерял 5 тыс. предоплаты так и не получив работы, и проср*л все сроки перед исполнителем. Повторюсь: ни в коем случае не давайте ему работу, если не хотите оказаться в моей ситуации. Такие люди не меняются!