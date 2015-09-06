winews

Евгений Золотов winews

 
36 летРоссия/Нерюнгри
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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Отзывы заказчиков
Qraxin
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$165
2 балла
8 лет назад
Сделать адаптивную вёрстку и "натянуть" её на Opencart
Не сотрудничайте с данным исполнителем! Из-за него потерял время и деньги! Отдал заказ для верстки страницы с последующей натяжкой и наполнением в Opencart. Договорились о том, что после того как Евгений покажет верстку заплачу треть стоимости в качестве предоплаты, на весь проект отвели срок в 2 недели. Спустя пару дней он показал верстку и я перевел деньги ему на карту как и договаривались. Через неделю этот исполнитель показал, еще часть работы, что натяжка пошла и всё нормально. На этом хорошие новости закончились. Когда закончился срок отведенный Евгению на работу стало понятно что проект не сделан. Дал еще время, но это не принесло ни каких плодов. Прошел уже месяц, проект не сдан и не доделан! Попросил прислать хотя бы то, что сделано, но не дождался и этого. Евгений перестал выходить на связь, стал отвечать спустя сутки, включает «дурака» и вообще складывается впечатление, что по ту сторону экрана сидит школьник. Итог: Я потерял 5 тыс. предоплаты так и не получив работы, и проср*л все сроки перед исполнителем. Повторюсь: ни в коем случае не давайте ему работу, если не хотите оказаться в моей ситуации. Такие люди не меняются!
supcheg85
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$170
9 баллов
9 лет назад
Раскрутка сайта
Грамотный специалист, отвечает на все вопросы. Объясняет всё понятно и доступно, рекомендую к сотрудничеству.
Роман отличный заказчик, вникает в суть работ, ставит грамотные задачи. Быстрая оплата. Рекомендую с ним работать.
Ответный отзыв
grog1988
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$145
10 баллов
9 лет назад
SEO оптимизаця сайта и его перелинковка
Евгений грамотный специалист, работа была выполнена по проекту быстро и качественно, а также от общения с Евгением получил массу полезных рекомендаций по продвижению сайта и seo оптимизации. Связь поддерживал постоянно, что немало важно в данной работе. Могу рекомендовать Евгения всем, кто ищет ответственного и грамотного специалиста и исполнителя. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Отличный заказчик, знает чего хочет. Четко поставленная задача, что облегчает труд и оплата вовремя. Постоянно на связи. Приятно с Алексеем иметь дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
onetopru
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$270
9 баллов
10 лет назад
Помощник оптимизатора
Евгений приятны человек, ответственно подходит к работе.
Хороший заказчик, умеющий оценить уровень и качество работы. Оплата - всегда в срок. Буду рад, в будущем, еще поработать с ним :)
Ответный отзыв
Anokalintik
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Найти wordpress шаблон по теме массаж
Золотов Евгений отлично справился с поставленной задачей. По ходу работы оперативно решал все возникающие трудности. Сотрудничеством доволен.
Отличный заказчик, быстрая оплата, четко поставленное задание. Рекомендую!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
4 отзыва
от $50
от 2 дней
нет рейтинга