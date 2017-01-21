Перенести сайт с Drupal на Wordpress

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Закрыт5 заявок168 просмотров

Нужен перенос сайта с друпал на wordpress 

Источник http://www.karate-kiokushinkaj.ru/

Версия друпала старая. 

Нужно сохранить: Заголовки, текст, Url

DrupalWordPress
8 лет назад
winews
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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