Добрый день. Есть готовый сверстанный шаблон на html 3х страниц. Нужно перенести на CMS Wordpress и установить 3 плагины. Страницы: 1. Главная 2. Категория 3. Страница записи ...
Перенести html сайт (лендинг) на wordpress шаблон
Доброе время суток!
Задача (есть лендинг написан на html), его нужно перенести на wordpress шаблон -
http://preview.themeforest.net/item/jupiter-multipurpose-responsive-theme/full_screen_preview/5177775?_ga=1.116762630.1248736334.1471814427
Шаблон уже куплен!
Задача, чтобы сайт был в итоге на wordpres, дизайн оригинала не меняется!
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