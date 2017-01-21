Перенести html сайт (лендинг) на wordpress шаблон

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт20 заявок191 просмотр

Доброе время суток! 

Задача (есть лендинг написан на html), его нужно перенести на wordpress шаблон - 

http://preview.themeforest.net/item/jupiter-multipurpose-responsive-theme/full_screen_preview/5177775?_ga=1.116762630.1248736334.1471814427

Шаблон уже куплен!

Задача, чтобы сайт был в итоге на wordpres, дизайн оригинала не меняется!

HTMLWordPress
8 лет назад
Mr_Info
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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