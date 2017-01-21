Подправить форму авторизации (сделать модулем) + возможность регистрации через социальные сети Смотрите прикрепленную форму. Магазин: Шаблон стандартный Version 2.3.0.2 установлен vqmod
Перенос сайта на новый ЦМС
Заявки фрилансеров
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