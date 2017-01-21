Перенос сайта на новый ЦМС

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок160 просмотров

Добрый день коллеги, требуется перенести сайт на новый бесплатный цмс (WP или modx) 

MODXWordPress
8 лет назад
vlad-lrs
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров