Настроить сайт на WP (плагины, перевод, импорт, WooCommerce)

Всем привет.

Есть сайт на WP. Тупо нет времени его доделать. Wp с кучей плагинов, будет мини инет магазин.

Что требуется:

1) Настроить плагины

2) Сделать перевод сайта и добавить возможность мультиязычности ru/en

3) Добавить возможность импорта товаров в WooCommerce

Может еще какие-то мелочи возникнут в процессе.

Нужен человек который этим уже занимался, так как сделать нужно за сегодня. Энтузиазм хорошо, но не сегодня :)

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Жду Ваших предложений срок + бюджет

Всем хорошего дня!