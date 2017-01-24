Сделать виджеты для сайдбара для сайта на Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка100 просмотров

Сделать виджеты для сайдбара для сайта на Wordpress. Подробности кандидатам.

WordPress
8 лет назад
tvpnero
Олег 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

FONNEIMAN
Кирилл 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Все ок.
Хороший честный клиент

Заявки фрилансеров

FONNEIMAN
Кирилл 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад