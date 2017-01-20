Для сайта на Joomla 3, необходимо сверстать новые элементы+подправить несколько старых косяков. Сайт адаптивный. Вкратце что надо сделать: 1) Сверстать 2 слайда 2) Сверстать ...
Небольшая доработка OcStore 1.5.5.1.2 (htm письмо о регистрации)
Добрый день!
Требуется помощь в настройке вида письма об успешной регистрации новому покупателю в формате html.
Пробовал редактировать файл: admin/view/template/mail/newcustomer.tpl, но в письме приходит сам код.
Читабельная страница не формируется.
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