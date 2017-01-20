Небольшая доработка OcStore 1.5.5.1.2 (htm письмо о регистрации)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки127 просмотров

Добрый день!

Требуется помощь в настройке вида письма об успешной регистрации новому покупателю в формате html.

Пробовал редактировать файл:  admin/view/template/mail/newcustomer.tpl, но в письме приходит сам код.

Читабельная страница не формируется.

HTMLocStore
8 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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