Настроить передачу данных по API

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Закрыт2 заявки205 просмотров

Сайт на WP. Для приема заявок использую Gravity Forms. 

Необходимо настроить передачу контактов с Gravity Forms в сервис рассылок esputnik.com

https://esputnik.com/api/methods.html

https://gravityplus.pro/gravity-forms-post-to-3rd-party/

WordPress
8 лет назад
maxeam
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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