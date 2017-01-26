Правки по Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка170 просмотров

есть сайт http://etoil-formation.com.ua/index.php/2-uncategorised/58-dizajn-salona-krasoty.html и на таких страницах с формами исчезает мобильное меню. на главной и на других оно есть.

указывайте цену и срок, постоплата

Joomla
8 лет назад
Kind-Of-Heaven
Кирилл 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$7
1 день
Грамотный исполнитель, все сделал в срок Рекомендую
Все хорошо, четкое задание, быстрая оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад