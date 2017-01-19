Натянуть верстку на вордпрес

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок155 просмотров

Ищем пхп разработчика, который сможет натянуть готовую верстку на вордпресс движок и оптимизировать скорость работы сайта

В заявке присылайте информацию о своем опыте работы по данным задачам

PHPWordPress
8 лет назад
Krac
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров