Доброго времени! Есть две основные задачи которые нужно решить: 1. В панели вебмастеров Яндекс замечено, что карта сайта XML http://parcel.com.ua/index.php?route=feed/google_sitemap редиректит с помощью 301-го редиректа на http://parcel.com.ua/ru/index.php?route=feed/google_sitemap (при проверке другими онлайн сервисами этого не видно). ...
Натянуть верстку на вордпрес
Ищем пхп разработчика, который сможет натянуть готовую верстку на вордпресс движок и оптимизировать скорость работы сайта
В заявке присылайте информацию о своем опыте работы по данным задачам
Заявки фрилансеров
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