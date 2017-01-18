Очистить CMS Bitrix от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок175 просмотров

Добрый день. 

Сайт блокируют поисковые системы из-за регулярного обнаружения вирусов. 

Необходимо выявить и решить проблему. 

Подробности вышлю после выбора исполнителя. 

Спасибо. 

8 лет назад
SeRbIu
32 года
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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