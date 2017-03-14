Создание интернет-магазина на opencart по готовым макетам

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок174 просмотра

Требуется верстка и программирование не слишком сложного магазина. Есть готовые макеты главной, внутренней страниц, моб версии и версии для планшета. Предполагается реализация магазина на opencart, но могу рассмотреть и другие предложения, подходящие для нужного функционала.

Opencart
8 лет назад
smash777
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

RFusOlaXn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$130
7 дней
Руслан - отличный специалист - справляется со всеми задачами на ура!
Отличный заказчик, после завершения проекта дал очень приятный бонус, рекомендую к сотруничеству.

Заявки фрилансеров

RFusOlaXn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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