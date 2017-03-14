Здравствуйте! Требуется немного доработать существующую фото галарею на Joomla, либо предложить иную, либо вообще переделать сайт на другой CMS, только НЕ Joomla. Предыдущие исполнители не смогли выполнить заказ по доработке галереи, ссылаясь ...
Создание интернет-магазина на opencart по готовым макетам
Требуется верстка и программирование не слишком сложного магазина. Есть готовые макеты главной, внутренней страниц, моб версии и версии для планшета. Предполагается реализация магазина на opencart, но могу рассмотреть и другие предложения, подходящие для нужного функционала.
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