Оплату как за основную работу, так и мелкие доделки к своей работе и мелкие доделки других проектов Сергея я так и не получил. Говорил что заплатит, тянул 3 недели и перестал отвечать на сообщения. P.S. верстка которая была натянута на движок была изъята мной же при помощи ctr+s с сайта-портфолио какого-то иностранного верстальщика, через неделю после того как выбрал исполнителем Сергей мне сказал что верстальщик в отпуске, и нету у него возможности передать верстку, теперь я понимаю что просто украл эту верстку и возможно верстальщик еще одна жертва обмана который своих денег за работу также не увидел. А мне теперь сидеть после такого с ослиными ушами на голове. При переписке с Сергеем стало понятно что он посредник посредника или что-то вроде этого, возможно что-то сорвалось в цепочке участок который ближе к заказчику, но мне от этого никак не легче. Однозначно не рекомендую, впервые за 3 года меня так нагло кинули, еще и при этом поучаствовал неосознанно в обмане другого человека.