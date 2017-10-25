Веб-разработчик
-HTML/CSS
-JavaScript/JQuery
-PHP
-SQL
-PhotoShop;
-Illustrator;
-ASP.NET MVC
Пишу верстку руками, чистый оптимизированный код.
Опыт работы на фрилансе больше года.
Любые правки и задачи на cms Opencart.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Opencart
Все отлично! Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Уже не в первый раз работаю с Антоном, все отлично и на высшем уровне!
$100
6 баллов
7 лет назад
Opencart
все сделал как нужо
Ответный отзыв
Оплату как за основную работу, так и мелкие доделки к своей работе и мелкие доделки других проектов Сергея я так и не получил. Говорил что заплатит, тянул 3 недели и перестал отвечать на сообщения. P.S. верстка которая была натянута на движок была изъята мной же при помощи ctr+s с сайта-портфолио какого-то иностранного верстальщика, через неделю после того как выбрал исполнителем Сергей мне сказал что верстальщик в отпуске, и нету у него возможности передать верстку, теперь я понимаю что просто украл эту верстку и возможно верстальщик еще одна жертва обмана который своих денег за работу также не увидел. А мне теперь сидеть после такого с ослиными ушами на голове. При переписке с Сергеем стало понятно что он посредник посредника или что-то вроде этого, возможно что-то сорвалось в цепочке участок который ближе к заказчику, но мне от этого никак не легче. Однозначно не рекомендую, впервые за 3 года меня так нагло кинули, еще и при этом поучаствовал неосознанно в обмане другого человека.
$15
10 баллов
7 лет назад
Opencart
все сделал отлично по тз и в срок, рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично.
$70
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Все отлично! На высшем уровне! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Проект оказался очень затянутым в связи с техническими затруднениями. Было потрачено довольно много нервов и усилий с двух сторон, но Антон был спокоен и терпелив до завершения. Очень редко встретишь заказчика который в таких условиях остается спокойным и не давит на исполнителя, но с Антоном было комфортно работать- один из лучших заказчиков с которыми я работал.
$400
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, моментальная оплата, четкое тз.
Системы управления (CMS)
7 отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
#171
Веб-программирование
5 отзывов
$8/час
от $20от 3 часов
#501
Интернет-магазины
5 отзывов(-1)
$8/час
от $150от 7 дней
#91