RFusOlaXn

Руслан Нецик RFusOlaXn

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработчик

-HTML/CSS

-JavaScript/JQuery

-PHP

-SQL

-PhotoShop;

-Illustrator;

-ASP.NET MVC

Пишу верстку руками, чистый оптимизированный код.

Опыт работы на фрилансе больше года.

Любые правки и задачи на cms Opencart.

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Портфолио

Отзывы заказчиков

paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Добавить промо-код на страницу товара OpenCart
Opencart
Все отлично! Очень рекомендую!
Уже не в первый раз работаю с Антоном, все отлично и на высшем уровне!
Ответный отзыв
AIDE_
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
6 баллов
7 лет назад
Посадить верстку на CMS OpenCart
Opencart
все сделал как нужо
Оплату как за основную работу, так и мелкие доделки к своей работе и мелкие доделки других проектов Сергея я так и не получил. Говорил что заплатит, тянул 3 недели и перестал отвечать на сообщения. P.S. верстка которая была натянута на движок была изъята мной же при помощи ctr+s с сайта-портфолио какого-то иностранного верстальщика, через неделю после того как выбрал исполнителем Сергей мне сказал что верстальщик в отпуске, и нету у него возможности передать верстку, теперь я понимаю что просто украл эту верстку и возможно верстальщик еще одна жертва обмана который своих денег за работу также не увидел. А мне теперь сидеть после такого с ослиными ушами на голове. При переписке с Сергеем стало понятно что он посредник посредника или что-то вроде этого, возможно что-то сорвалось в цепочке участок который ближе к заказчику, но мне от этого никак не легче. Однозначно не рекомендую, впервые за 3 года меня так нагло кинули, еще и при этом поучаствовал неосознанно в обмане другого человека.
Ответный отзыв
getscats
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Сделать выбор по категориям в сравнении товара, opencart 3
Opencart
все сделал отлично по тз и в срок, рекомендую
Все отлично.
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Парсер товаров для Opencart 2.3.0.2
Opencart
Все отлично! На высшем уровне! Однозначно рекомендую!
Проект оказался очень затянутым в связи с техническими затруднениями. Было потрачено довольно много нервов и усилий с двух сторон, но Антон был спокоен и терпелив до завершения. Очень редко встретишь заказчика который в таких условиях остается спокойным и не давит на исполнителя, но с Антоном было комфортно работать- один из лучших заказчиков с которыми я работал.
Ответный отзыв
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Прикрутить дизайн к Opencart
Opencart
Сотрудничеством доволен.
Хороший заказчик, моментальная оплата, четкое тз.
Ответный отзыв
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7 отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
#171
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5 отзывов
$8/час
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5 отзывов(-1)
$8/час
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