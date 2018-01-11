Работал в компании ИТ-тур более 2 лет. Задача заключалась в том что бы сделать сайт для турагентства используя шаблон Joomla по ТЗ , а именно внесение контента , установка дополнительных модулей и витрин, настройка адаптивного дизайна , есть портфолио, более 50 сайтов,

Мои работы

http://dev5.wp.ittour.com/site1

http://dev5.wp.ittour.com/site2

http://dev5.wp.ittour.com/site3

http://dev12.wp.ittour.com/site41

http://dev12.wp.ittour.com/site42

http://dev12.wp.ittour.com/site39

http://dev12.wp.ittour.com/site38

http://dev12.wp.ittour.com/site37

http://dev12.wp.ittour.com/site36

http://dev12.wp.ittour.com/site35

http://dev12.wp.ittour.com/site34

http://dev12.wp.ittour.com/site33

http://dev12.wp.ittour.com/site32

http://dev12.wp.ittour.com/site31

После того как перестал работать в ИТ-тур начала брать заказы

мои работы

http://laser-tver.tw1.ru/

http://top-dress.com.ua/

http://top-discounts.com.ua

https://kassatver.ru/

http://bauexpress.ru/