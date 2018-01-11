нужно скачать сайт что бы полностью работал [url=https://clarity.io/]сайт[/url]
Работал в компании ИТ-тур более 2 лет. Задача заключалась в том что бы сделать сайт для турагентства используя шаблон Joomla по ТЗ , а именно внесение контента , установка дополнительных модулей и витрин, настройка адаптивного дизайна , есть портфолио, более 50 сайтов,
Мои работы
http://dev5.wp.ittour.com/site1
http://dev5.wp.ittour.com/site2
http://dev5.wp.ittour.com/site3
http://dev12.wp.ittour.com/site41
http://dev12.wp.ittour.com/site42
http://dev12.wp.ittour.com/site39
http://dev12.wp.ittour.com/site38
http://dev12.wp.ittour.com/site37
http://dev12.wp.ittour.com/site36
http://dev12.wp.ittour.com/site35
http://dev12.wp.ittour.com/site34
http://dev12.wp.ittour.com/site33
http://dev12.wp.ittour.com/site32
http://dev12.wp.ittour.com/site31
После того как перестал работать в ИТ-тур начала брать заказы
мои работы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $170
1. Создать игру - похожую на рулетку 2. Создать личный кабинет 3. Привязать игру и личный кабинет 4. Прикрепить платежные системы Пример freelotto.ru.comСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно подключить getresponse к формам через apiВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
сайт занимается продажей снаряжением для ловли карпа http://dev5.wp.ittour.com/zakaz6/ нужно написать уникальный текст с ключами не менее 2000 символов в статьеПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
http://www.anrespublika.ru/ нужно сделать редизайн вот тз https://yadi.sk/d/Zt1pZnha3RNJGBДизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
на сайте есть корзина само писанная на php и js, есть поле количество товара, товар можно добавить только нажимаю + нужно сделать что бы можно было вручную прописатьВеб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
подключить amocrm к формам обратной связиВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
есть сайт в нем товар реализован в записях нужно сделать корзину и поиск по категориямВеб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно спарсить товар с yandex маркета и поставить фильтры в товар , opencart 2Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
есть база данных нужно изменить код агента, чтобы после импорта записи сразу вызывался агентБазы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад
на сайте http://demo.landpager.ru/svaga/ нужно что бы на странице сортировке товара, товар можно было фильтровать по категориям на пример как тут [url=https://opencartforum.com/go/?url=http://svarog-rf.ru/products/compare]http://svarog-rf.ru/products/compare[/url]Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад