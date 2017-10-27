Подправить верстку на Joomla 3.1

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки173 просмотра

Добрый день

На сайте http://saimonhm.bget.ru в некоторых разрешениях образуется пустота https://yadi.sk/i/YgGZH7xX3P5KEi

Видимо, с отступами проблема

Постоплата 

Joomla
8 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

getscats
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Сделал то, что не смог исправить другой верстальщик - руки есть))
Отличный заказчик, оплатил сразу после того как все сделал

Заявки фрилансеров

getscats
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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