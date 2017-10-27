Тут страница antanta-l точка ru/kitai/ Еще нужно изменить в соответствии с шаблоном в приложении. (не нужно делать сайт! не нужно интегрировать в cms! Я даю сверстанный шаблон, вы ...
Подправить верстку на Joomla 3.1
Добрый день
На сайте http://saimonhm.bget.ru в некоторых разрешениях образуется пустота https://yadi.sk/i/YgGZH7xX3P5KEi
Видимо, с отступами проблема
Постоплата
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
нужно сверстать лендинг паралакс фон картинок мобильная версия пиксель перфект нужно срочноЗавершен8 лет назад
Надо внести небольшие правки в сайт на WordPress, а также сверстать новый дизайн формы захвата, вставив туда код, который я пришлю. У меня есть много простых задач одному сайту, которые надо сейчас выполнить. В приложении ...Завершен7 лет назад
Требуется сделать simple, clean шаблон для WP. Задачи от шаблона - Резиновость - Валидность (я не говорю до маразма w3c валидатора, но корректность кода имею ввиду). - Легкость, скорость ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем привет. На сайт insignia-studio.ru внести небольшие изменения: - раздел портфолио: сейчас здесь все скопом показываются работы. Нужно чтоб было например, 6 работ (а не 100500, как сейчас), после этих ...Завершен8 лет назад
- $20
Добрый день. Прототип во вложении. Нужен лендинг в один экран + 1 поп-ап (при вводе номера телефона и клике на "Получить консультацию") Резиновая, валидная, кроссбраузерная вёрстка. Минимальные хавер эффекты на кнопке, ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
Очень похожие сайты. Много! Требуется Joomla верстальщик для того, чтобы из одного сайта на Joomla, который мы предоставим, сделать другой почти такой же: - поменять логотип - поменять тексты в модулях ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть дизайн страниц сайта. Все страницы сверстаны. Нужно натянуть CMS( Скорее всего на WP), но можно и другие варианты предлагать. Товаров будет немного - около 10. Все что сверстано, находится здесь - www.silversil.com.uaHTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно поправить баг верстки. Сейчас когда открываешь на мобильном устройстве вертикально и переворачиваешь экран горизонтально, картинка не меняется на соответств - (есть 1 гиф для горизонтального положения и 1 гиф для вертикального) http://b-b-banners.com/beer3/fullscreen/2/ ...Завершен8 лет назад
- $110
Здравствуйте, нужен верстальщик на 2 проекта. Знания html css jquery Верстка лендинга (большой) и плюс 8 страничек на bootstrap (почти все одинаковые) со стороннего проекта По срокам не больше 7 дней. Перед подачей ...Завершен8 лет назад