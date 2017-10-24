Разработать wordpress шаблон

Требуется сделать simple, clean шаблон для WP.

Задачи от шаблона

- Резиновость

- Валидность (я не говорю до маразма w3c валидатора, но корректность кода имею ввиду).

- Легкость, скорость

- seo friendly.

Шаблон life lifehacker точка ру. Серьезно - я считаю для стачечника это идеальный юзабилити. Четкая подача информации, комментарии, шапка/подвал/лучшее и т.д.

То есть дизайн не нужен - в целом на чем-то сделать можно; Фреймворк я думаю тоже в этой ситуации не требуется.