Разработать wordpress шаблон

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Закрыт4 заявки222 просмотра

Требуется сделать simple, clean шаблон для WP.

Задачи от шаблона

- Резиновость

- Валидность (я не говорю до маразма w3c валидатора, но корректность кода имею ввиду).

- Легкость, скорость

- seo friendly.

Шаблон life lifehacker точка ру. Серьезно - я считаю для стачечника это идеальный юзабилити. Четкая подача информации, комментарии, шапка/подвал/лучшее и т.д.

То есть дизайн не нужен - в целом на чем-то сделать можно; Фреймворк я думаю тоже в этой ситуации не требуется.

WordPress
8 лет назад
sleepnow
Влад 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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