Требуется сверстать одну посадочную страницу (lending page) на Drupal 7 на уже готовый сайт, все настроено, в том числе блоки, меню. Необходимо вставить где необходимо картинки и текст. Срок исполнения 7 дней. Точное ТЗ ...
Разработать wordpress шаблон
Требуется сделать simple, clean шаблон для WP.
Задачи от шаблона
- Резиновость
- Валидность (я не говорю до маразма w3c валидатора, но корректность кода имею ввиду).
- Легкость, скорость
- seo friendly.
Шаблон life lifehacker точка ру. Серьезно - я считаю для стачечника это идеальный юзабилити. Четкая подача информации, комментарии, шапка/подвал/лучшее и т.д.
То есть дизайн не нужен - в целом на чем-то сделать можно; Фреймворк я думаю тоже в этой ситуации не требуется.
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