Сделать адаптивный html каркас для сайта

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  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки179 просмотров

Необходимо сделать адаптивный каркас для будущего сайта, пример сайта с этим каркасом https://goo.gl/riHuwA , необходимо просто сделать какркас то есть 

  • Левый блок
  • Правый блок
При этом в мобильной версии левый блок прятался как в мобильных приложениях, и была только полоска и кнопка.

БЕЗ ФРАЙМЕВОРКОВ И ПРОЧЕЙ ЕРУНДЫ, ЧИСТЫЙ КСС И ДЖС

Проверка мобильности только медиа запросами.

Жду цены, буду выбирать только из этого.

HTML
8 лет назад
glodev_p
Павел 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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