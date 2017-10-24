Сделать адаптивный html каркас для сайта

Необходимо сделать адаптивный каркас для будущего сайта, пример сайта с этим каркасом https://goo.gl/riHuwA , необходимо просто сделать какркас то есть

Левый блок

Правый блок

При этом в мобильной версии левый блок прятался как в мобильных приложениях, и была только полоска и кнопка.

БЕЗ ФРАЙМЕВОРКОВ И ПРОЧЕЙ ЕРУНДЫ, ЧИСТЫЙ КСС И ДЖС

Проверка мобильности только медиа запросами.

Жду цены, буду выбирать только из этого.