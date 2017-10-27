Требуется прикрутить гугл аналитику к сайту и настроить цели
Правки по тексту на сайте
На сайте нужно внести правки, под каждым товаром есть описание, в некоторых товарах описание отсутствует, нужно добавить текст в поп ап и всё ничего сложного нет, сайт без CMS-системы только верстка.
всего добавить около 50 описаний (текст готов) + фото (которого нет на сайте) копи пест и всё
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