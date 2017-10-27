Правки по тексту на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок227 просмотров

На сайте нужно внести правки, под каждым товаром есть описание, в некоторых товарах описание отсутствует, нужно добавить текст в поп ап и всё ничего сложного нет, сайт без CMS-системы только верстка.

всего добавить около 50 описаний (текст готов) + фото (которого нет на сайте) копи пест и всё

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Владимир отлично справился с работой! Сделал даже больше того, о чем изначально договаривались. Было приятно поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации!
Рекомендую, отличный заказчик, всегда был на связи, четко изложил суть всего ТЗ. Проблем при работе никаких не возникло, оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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