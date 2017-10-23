Хочу заказать верстку сайта. У меня есть действующий сайт на вордпрессе wedmakeup.ru/

Я обновил дизайн. За прототип выступал действующий сайт. Т.е. работа элементов будет такой же как сейчас на сайте (за исключением нескольких страниц).

Дизайн сайта готов в размере 1280 px, также сейчас делает адаптивную под 768 и 320 px. До конца месяца обещает сдать.

Вот ссылка на все страницы 1280 px.

https://drive.google.com/open?id=0BzzS-r8fUF0zRUtBZE5..

Основная задача в том, чтоб внутренние страницы у меня создавала администратор. Т.е. все фото, тексты и т.д.

Можете ли оценить стоимость и сроки выполнения заказа? Если нужны дополнительные уточнения, готов предоставить.

Заранее спасибо.