Сверстать страницу

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  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок370 просмотров

Есть psd макет 1 страницы мобильной версии, нужно его сверстать.

90% пользователей заходят с телефона, а 10% с ПК, поэтому нужно будет при верстке оптимизировать эту страницу и под ПС.

На кнопки "Зарегистрироваться", "Посмотреть товар", "Посмотрите все товары", "Рассчитать свой доход" нужно открывать попап с вводом email и 2 поля для ввода пароля (попап в макете нет)

png Макета прикрепил к заданию

8 лет назад
ivan_1988
Иван 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров