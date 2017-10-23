Сверстать страницу

Есть psd макет 1 страницы мобильной версии, нужно его сверстать.

90% пользователей заходят с телефона, а 10% с ПК, поэтому нужно будет при верстке оптимизировать эту страницу и под ПС.

На кнопки "Зарегистрироваться", "Посмотреть товар", "Посмотрите все товары", "Рассчитать свой доход" нужно открывать попап с вводом email и 2 поля для ввода пароля (попап в макете нет)

png Макета прикрепил к заданию