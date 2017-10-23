Верстка сайта

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Закрыт5 заявок208 просмотров

Есть шаблон на вордпрессе https://2roo.ru буду его переводить на ларавель

нужно выдернуть верстку из шаблона, поправить мобильную версию и сделать микроразметку.

Предложите свои варианты, если я не правильно объяснил!

LaravelWordPress
8 лет назад
bogatir
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров